Ayancık'ta selin yıktığı bina ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor - Son Dakika
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Ayancık'ta selin yıktığı bina ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor

18.03.2022 12:13
Ayancık'ta selin yıktığı bina ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan ev, iş yeri ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan ev, iş yeri ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor.

Sel sularına kapılan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin kayıp olduğu felaketin üzerinden 7 ay geçen Sinop'un Ayancık ilçesinde yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Selin 40 evi yıktığı, Ayancık Sanayi Sitesi'nde 56 iş yeri ile 9 köprüye zarar verdiği ilçede bugüne kadar inşa süreçleri tamamlanan iki köprü hizmete sunuldu.

Yıkılan ev ve iş yerlerin yenilerinin inşa edilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) başlatılan çalışmalar sürüyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen yapımı devam eden yeni konutlar ve iş yerlerinin 5 ayda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

İlçede ayrıca diğer ilgili kurumlar da dere ıslah, yol ve menfez yapımı faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaraların sarılması için çok hızlı şekilde adımlar atıldı

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, Ağustos 2021'de Sinop'un en karanlık günlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Aşırı ve şiddetli yağışların bölgede sel felaketi yaşanmasına neden olduğunu hatırlatan Karaömeroğlu, Ayancık ilçesinin de Sinop'ta bu felaketten en çok zarar gören ilçe olduğunu belirtti.

Selin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde yaraların sarılması için çok hızlı şekilde adımlar atıldığını dile getiren Karaömeroğlu, "İlk etapta ilçedeki hayatı normale çevirmeye yönelik çalışmalar yaptık. Bunu da kısa sürede başardık." dedi.

Karaömeroğlu, ilçede sel sularının yıktığı ev, iş yeri ve köprülerin tekrar inşa edilmeye başlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"TOKİ tarafından selde yıkılan veya zarar gören konut ve iş yerlerinin yerine yenilerinin yapılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ)u, dere ıslahı ve diğer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, ilçe merkezindeki iki köprümüzü çok hızlı şekilde tekrar yaparak hizmete açtı. İkisu Köprüsü de tamamlanmak üzere, bu ay içinde hizmete açılacak. Yine İl Özel İdaresi, köylerimizde altyapı ihalelerinin tamamını yaptı, onarım işlerini hızlı şekilde devam ettiriyor."

Ayancık'ta selin yıktığı bina ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor
Ayancık'ta selin yıktığı bina ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor
Ayancık'ta selin yıktığı bina ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor
Ayancık'ta selin yıktığı bina ve köprülerin yerine yenileri inşa ediliyor

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Kaynak: AA

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