Son Dakika Haberleri: Ayancık'ta 'Trap ve Tek Kurşun Yarışması'
Son Dakika Güncel Haber

Ayancık'ta 'Trap ve Tek Kurşun Yarışması'

1 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2019-2020 av sezonu açılış programı kapsamında, 'Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması' gerçekleştirildi.

Ayancık'ta 'Trap ve Tek Kurşun Yarışması', System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2019-2020 av sezonu açılış programı kapsamında, 'Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması' gerçekleştirildi.


Ayancık ilçesine bağlı Tevfikiye köyü Kıranharmanı mevkisinde Ayancık Avcılar ve Atıcılar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya çevre ilçelerden yaklaşık 200 kişi katıldı.


Trap yarışmasında Enes Yılmaz birinci olurken, tek kurşun atış yarışmasında Seral Öztürk birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara kupaları ve ödülleri İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya takdim etti. - SİNOP

Ayancık, Avcılar, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den il binası önündeki annelerle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı aileleri kışkırtıyor
Son dakika: İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 13:06:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayancık'ta 'Trap ve Tek Kurşun Yarışması'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]