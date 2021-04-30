Ayancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Ayancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

30.04.2021 23:14
Ayancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Yenigüler köyünde bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, üç ayrı poşetin içerisinde yaklaşık 452 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli bir kişi gözaltına alındı. - SİNOP

Ayancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Uyuşturucu, Hisarcık, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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