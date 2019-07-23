Son Dakika Haberleri: Ayancık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayancık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

25 dakika önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Ayancık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]
Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, ilçenin Yalı Mahallesi Şehit Ömer Can Açıkgöz Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Mehmet Bilge'den iki günden bu yana haber alınamaması ve evinden kötü kokular gelmesi sebebiyle komşuları polise haber verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, yaşlı adamın evine girdi. Ekipler, 70 yaşındaki Mehmet Bilge'yi yatağında ölü buldu.

Yapılan incele ardından Mehmet Bilge'nin cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
Ayancık, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
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