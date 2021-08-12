Üye Girişi
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor - Son Dakika

Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor

12.08.2021 20:55

Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor -Zemin katı su dolan apartman sakinleri binaya birinci kattan giriyor Sel sularının yıkıp geçtiği Sinop Ayancık'ta felaketin boyutu ilçe merkezinin iç kesimlerine doğru gittikçe daha göze çarpıyor.

Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor

-Zemin katı su dolan apartman sakinleri binaya birinci kattan giriyor

SİNOP - Sel sularının yıkıp geçtiği Sinop Ayancık'ta felaketin boyutu ilçe merkezinin iç kesimlerine doğru gittikçe daha göze çarpıyor. Vatandaşlar evlerine geçmek için 1. kata kalastan geçit yaptı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti. Sinop'ta ise yağışlardan en çok etkilenen ilçe Ayancık oldu. Ayancık'ta sel suları beraberinde getirdiği tomruklarla birlikte önüne çıkan her şeyi Ayancık Çayı'na katarak sürükledi. İlçede park halinde bulunan neredeyse tüm araçlar zarar görürken, birçok ev iş yerine çamur ve tomruk doldu.

Birçok binanın zemin katı su ve tomruklarla dolarken, apartmanların girişi de çamurla kaplandı. Evlerine apartmanın girişinden giremeyen vatandaşlar ise çareyi 1. katta tahtadan geçit yapmakta buldular. Apartmanda oturan vatandaşlar, üst katlardaki evlerine girip çıkmak için 1. katın balkonuna dayadıkları tahta geçidi kullandılar.

"1. katların merdivenlerine kalaslar ile geçit yaptık ve evimize öyle çıktık"

Sel sularının apartman girişini kapatmasından dolayı tahta geçit yardımıyla evlerine girip çıktıklarının altını çizen apartman sakini Cevizli Mahallesi sakinlerinden Şükrü Er, "Sinop'ta merkez olarak en büyük felaketi Ayancık yaşadı. Sel nedeniyle çay taştı, 2 bölümden birden sel sularının arasında kaldık. Selle birlikte birçok tomruk ve çamur ev girişimizi kapattı. 3 apartmanda giriş-çıkış kapandı. 1. katların merdivenlerine kalaslar ile geçit yaptık ve evimize öyle çıktık. Alt katlarda yaşayanlar yoktu. Alt katlar odunluk ve depo olarak kullanılıyordu. O nedenle can kaybı yaşanmadı. Tek tesellimiz de bu" dedi.

Komandolar Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki malzemeleri dışarı çıkartıyor

Ayrıca sel bölgesinde birçok ekip farklı kollardan selin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede çevre şehirlerden de ekipler çalışma yürütürken, komandolar da sahada aktif olarak çalışıyor. Mavi bereli komandolar sular altında kalan Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki malzemeleri tek tek dışarı çıkarttılar. Hastanenin içi de temizlenirken, arı gibi çalışan komandolar tüm malzemeleri dışarı çıkartmak için yoğun çaba gösterdiler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgede incelemelerde bulunuyor. Ekiplerle toplantı yapan Karaismailoğlu zaman zaman helikopterle zaman zaman da yürüyerek selin vurduğu mahalleleri bir bir gezerek son durumu inceliyor. Vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, yaraların sarılması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

25 kişi botla kurtarıldı

Sel anında ayrıca Sinop Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri ve Deniz Polisi ekipleri Cevizli Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşları evlerinin önünden bot ile tahliye etti.

Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor

Hisarcık, Ayancık, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi 20:54 Son Dakika: Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi 20:04 Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi 19:57 Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi 19:32 Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan 19:06 DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu 17:43 İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada 16:36 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi 16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllar meydan okudu Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllar meydan okudu         
21:03
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi         
20:31
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi         
20:00
Aslan, Avrupa aşkına sahada! St. Johnstone-Galatasaray maçı başladı Aslan, Avrupa aşkına sahada! St. Johnstone-Galatasaray maçı başladı         
19:39
16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın         
19:17
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
17:51
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 21:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement