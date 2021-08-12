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Ayancık'taki felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı - Son Dakika

Ayancık'taki felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı

12.08.2021 09:28

Ayancık'taki felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu tahribat, sular çekilince gün yüzüne çıktı.

Ayancık'taki felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu tahribat, sular çekilince gün yüzüne çıktı.

Ayancık ilçesi sele teslim oldu. Önceki gece boyunca devam eden şiddetli yağış, Ayancık Çayı'nın taşmasına ve ilçenin sular altında kalmasına yol açtı. Yağış nedeniyle ilçenin tüm bağlantı yollarında heyelan ve çökmeler meydana geldi, ilçenin tüm karayolu bağlantısı kesildi. Heyelan ve göçüklerin giderilmesi çalışmalar aralıksız devam ederken, Ayancık'taki felaketin boyutu ise yağışın durması ve suların çekilmesi ile gün yüzüne çıktı.

Aralıksız yağan ve 24 saatte metre kareye 240 kilodan fazla yağışın düştüğü Ayancık'ta gece duran yağmurla birlikte sular da denize doğru aktı. Selin oluşturduğu tahribat, suların çekilmesiyle daha net görüldü. Drone ile havadan görüntülenen ilçede selin yüksekten taşıdığı çamur ve diğer malzemelerin ilçe merkezinin birçok yerine dağıldığı gözlemlendi. Birçok ev ve işyerinin içinde de çamur birikintileri oluştu.

Bölge selin yaralarının sarılması içen çalışma başlatıldı.

Toprak Kayması, Ayancık, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayancık'taki felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı - Son Dakika


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