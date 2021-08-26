Üye Girişi
Son dakika haberi: Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: "Algı operasyonu" - Son Dakika

Son dakika haberi: Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: "Algı operasyonu"

26.08.2021 13:23
Son dakika haberi: Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt:

Son dakika gündem haberine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası kamuoyunda tomruklar aleyhinde oluşan durum nakliyecileri rahatsız etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası kamuoyunda tomruklar aleyhinde oluşan durum nakliyecileri rahatsız etti. Yaşanan yıkımın tamamen tomruklara bağlanmasını 'algı operasyonu' olarak nitelendiren Kooperatif Başkanı Erol Yüksel, tomrukları 'Ayancık ekonomisinin olmazsa olmazı' olarak nitelendirdi.

S.S. 10 Nolu Ayancık Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erol Yüksel, "Babaçay'daki olumsuzlukları sadece Yeni Konak Orman Deposu'na bağlamak yanlış bir şey. Bugün Yeni Konak'tan yukarıya doğru bakıldığında ne yol var ne iz var. Çayın üstleri tamamen bir ova olmuş. Daha evvel çayın üstlerinde çok çınar ağacı vardı, tamamen yok olmuş. Yani Ayancık'ta ve kamuoyunda 'Yeni Konak Orman Deposu Babaçay'ı götürdü' diye bir algı operasyonu içerisine soktular ama tabii ki biz onların konuştuğu açıdan bakmıyoruz. Tomruğun yıktığı yerler var mıdır? Mutlaka vardır. Yok demiyorum ben" dedi.

Tomrukların Ayancık için önemli olduğunu belirten Yüksel, "Bu Ayancık'ın ekonomisi bu tomruklar sayesinde ayakta duruyordu. Şimdi birinci aya kadar üretim olmadığını duyuyoruz sağdan soldan. Aslı var veya yok bilmiyoruz ama üretim olmayınca ormanda bu Ayancık'a para nereden girecek? Bu kamyoncu para kazanmayınca bu esnaf parayı nereden bulacak? Bulamayacaklar, hepsi aç kalacaklar. Biz kamyoncular, ben kooperatif başkanı olarak biz kendimize iş buluruz. Ayancık'ta olmasa gider Çorum'da, Ankara'da çalışırız. Biz her yerde çalışırız. Ama burada ayağımızın dibinde olan iş birebir her gün olan iş, kısa vadede Ayancık'a dönen peşin para bunlar. Ayancık'ın ekonomisini sağlayan bu milletin 'yok tomruk şöyle, tomruk böyle' demesi ve millet, bacak kadar çocuk bile tomruktan bahsediyor bugün Ayancık'ta. Bu bacak kadar çocuğa 'acaba tomruk ne işe yarar, bu tomruğun üretimi nasıl yapılır, bu tomruk buraya nasıl gelir' bundan hiç bahseden yok" diye konuştu.

"Yeni Konak'a depo çıktığında hiç kimsenin sesi çıkmıyordu" diyen Kooperatif Başkanı Yüksel, "Çünkü niye çıkmıyordu para geliyordu Ayancık'a. Sel aldıktan sonra tomruk kötü oldu. Bugüne kadar iyiydi ya. Ayancık'ta 100 bin TL'lik daireleri 500 bin TL'ye sattılar bu müteahhitler. Niye 500 bine sattılar, Ayancık'ta köylü para götürüyor. Ormandan para geliyor. Hep bu milletin bahsettiği tomrukların sayesinde 100 bin TL'lik daireler 500 bin TL'ye çıktı. Sanayide tomruktan bahseden, şikayetçi olan arkadaşlarımız var. Sen 100 liralık işi 500 liraya çekiyordun sanayici arkadaşım. Yani sen bugün niye tomruktan şikayetçi oluyorsun. Sen çayın kenarına sanayi yaparsan, çayın kenarına depoyu yaparsan, çayın kenarına pazar yerini yaparsan elbette ki belli bir zaman sonra doğa verdiğini alacaktır" şeklinde konuştu.

Yüksel, "Bu bir gerçek ki tüm kamuoyu bilsin ki bu memleket ormanla geçiniyor. Bugün köyde duran arkadaşlarımız, üretim yapan arkadaşlarımızın hepsinin altında sıfır kilometre traktörler var. Altlarında en güzel arabalar var. Bunun hepsinin kaynağı ormandır. Yani bu milletin böyle domuza bakar gibi baktığı tomruklardır. Bundan sonrası artık yatırımlar yapılırken, binalar yapılırken herkes kendine çeki düzen vererek çay kenarlarına yaptırmazlar. Bundan sonra kurulacak olan orman deposu sel görmeyecek yere konulur inşallah, böyle bir felakette yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

(Ünsal Karka/İHA)

Son dakika haberi: Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: Algı operasyonu
Son dakika haberi: Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: Algı operasyonu
Son dakika haberi: Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: Algı operasyonu

Kooperatif, Ayancık, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: 'Algı operasyonu' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasaklandı 13:45 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasaklandı Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı 13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı Markette skandal olay! Ürünlere iğne ile bilinmeyen madde enjekte etmiş 13:17 Markette skandal olay! Ürünlere iğne ile bilinmeyen madde enjekte etmiş
Diyanet 12:39 Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor 12:27 Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor Son Dakika! Afganistan'dan gelen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Esenboğa'ya iniş yaptı 11:47 Son Dakika! Afganistan'dan gelen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Esenboğa'ya iniş yaptı
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı 11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi

Son Dakika Haberleri
13:47 Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı
13:44 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasaklandı
13:39 Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak
13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı
13:21 Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita transferi için resmi teklif yaptı
13:16 Markette skandal olay! Ürünlere iğne ile bilinmeyen madde enjekte etmiş
13:10 Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı
12:39 Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi
12:35 Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor
12:18 Kırmızı kategorideki tek il için yeni uyarı Bakan Koca'dan geldi: Risk seviyesi çok yüksek
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita transferi için resmi teklif yaptı Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita transferi için resmi teklif yaptı         
13:21
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor         
12:35
ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti         
12:15
Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti         
11:46
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor         
10:31
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek         
10:10
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 13:54:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: "Algı operasyonu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement