Ayaş Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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Ayaş Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
6 saat önce
Ayaş Belediyesi zabıta ekipleri sokak hayvanları için yem bıraktı.
Ayaş Belediyesi zabıta ekipleri sokak hayvanları için yem bıraktı.
Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın sokak hayvanlarının aç bırakılmamasına yönelik talimatı üzerine Zabıta Amirliği ekipleri çalışma yaptı.
Demirbaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ilçe genelinde seferberlik başlattıklarını belirterek, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadıklarını ve mama desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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