Ayaş Mahallesinin içme suyu artık bulanmayacak - Son Dakika

MESKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyacını Karapınar su kaynağından karşılayan Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesinde, kış aylarındaki yoğun yağışlarda zaman zaman meydana gelen bulanıklık sorununu ortadan kaldırıyor. Mahalleye açılan ve dalgıç pompa montajı yapılan sondaj kuyusunda, yeni yapılan enerji nakil hattının devreye alınması ile mahalle sakinleri kış aylarında oluşan bulanıklıktan etkilenmeden içme suyuna kavuşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan çalışma ile Erdemli'nin Ayaş Mahallesi kış aylarında zaman zaman oluşabilen bulanıklıktan etkilenmeyecek içme suyuna kavuşuyor.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ayaş Mahallesinin içme suyu ihtiyacı deniz kenarında bulunan Karapınar su kaynağından terfili olarak karşılanıyordu. Mevcut içme suyu tesisini besleyen Karapınar kaynağında uzun süreli yağış olduğunda bulanıklık oluşmakta ve alternatif kaynak olmadığından mahalleye içme suyu verilememekteydi. Sorunun giderilmesi için MESKİ tarafından sondaj kuyusu açılarak, debisi 15 lt/sn olan verimli bir içme suyu kaynağı bulunarak devreye alınma çalışmalarına başlandı. Bu amaçla açılan sondaja pompa montajı yapılırken, enerji olmadığından dolayı jeneratör yerleştirilen tesis sürekli olarak devreye alınıyordu. 2020 yılı içerisinde tesisin daha da iyileştirilmesi amacıyla sondaj kuyusuna yaklaşık 450 metre mesafeden enerji nakil hattı çekilerek, trafo ve terfi binası inşa edilmesi planlanıyor.

Ayrıca daha üst kotlarda bulunan Ayaş İlköğretim Okulu civarındaki bölgeye 530 metre terfi hattı, 1 adet biriktirme deposu, terfi binası, hidrofor ve elektrik hattı yapılarak, mahallenin içme suyu ihtiyacının daha iyi şartlarda karşılanması amaçlanıyor.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için yeni yatırımlar hazırladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Ayaş Mahallesi sakinlerinin yaşadığı içme suyu sorunlarını göz önünde bulundurarak, ivedilikle gerekli çalışmalara başladık. Yapımına başladığımız çalışmaların tamamlanmasının akabinde mahalle sakinlerimizin yaşadığı içme suyu problemine kalıcı çözümler getireceğiz. Kentimiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla yurttaşlarımızın kanalizasyon ve içme suyu ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi projeler hazırlamaya devam ediyoruz" dedi. - MERSİN