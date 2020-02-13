Ayaş'ta "Ankara keçisi doğduğu topraklarda canlanıyor" konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayaş'ta 'Ankara keçisi doğduğu topraklarda canlanıyor' konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika

Ayaş'ta "Ankara keçisi doğduğu topraklarda canlanıyor" konulu toplantı düzenlendi

6 saat önce

Ayaş'ta "Ankara keçisi doğduğu topraklarda canlanıyor" konulu toplantı düzenlendi.

Ayaş'ta

Ayaş'ta "Ankara keçisi doğduğu topraklarda canlanıyor" konulu toplantı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında, keçi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, tiftik üretiminde verim ve kalitenin artırılması ve pazarlanması konularındaki görüş ve öneriler aktarıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, yaptığı konuşmada, Ankara keçisi ve tiftik üretiminin yaygınlaştırılmasının önemine değinerek "Verimlilik ve kalitenin artırılması için elimizden gelen her şeyi yapmak ve üreticilerimizin yanında olmak için buradayım." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da "Tiftik üreticilerimizin yaşanan sorunların giderilmesini ve bu işle iştigal eden çiftçilerimizin gelir düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmaları birlik ve beraber içinde yapmak zorundayız. " ifadesini kullandı.

Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ise bölge ve ülkelerin kendine has değerleri olduğunu vurguladı.


Bir dönem ihmal edilen Ankara keçisi ve tiftikin yeniden eski değerine ulaştırılması için çalışmalar yapıldığına ve projeler uygulandığına dikkati çeken Erkılıç, toplantının amacının tiftik keçisinin ve tiftikin Ankara'da ve dünyada önemini arttırmak ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek olduğunu kaydetti.

Toplantıya, Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Beypazarı Belediyede Başkanı Tuncer Kaplan, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bürokratlar, akademisyenler, birlik başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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