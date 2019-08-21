Son Dakika Haberleri: Ayaş'ta hedef 100 ton salça
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Ayaş'ta hedef 100 ton salça

12 dakika önce

Ayaş ilçesi Akkaya Mahallesi'ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl 100 ton salça üretmeyi hedefliyor.

Ayaş'ta hedef 100 ton salça, System.String[]
Ayaş ilçesi Akkaya Mahallesi'ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl 100 ton salça üretmeyi hedefliyor.
Akkaya Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, mahallelerinde bulunan salça fabrikasının üretime başlamadan önce eksiklerini gidereceklerini söyledi.
Henüz domates alımına başlamadıklarını belirten Varol, "Hedefimiz, 100 ton salça yapmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Ayaş domatesi çok meşhurdur. Domates salçamızı da meşhur yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu salça fabrikasını kooperatif olarak biz işletiyoruz. Ufak tefek eksikliklerimiz var. Bunları tamamladığımızda alımlara başlayacağız. Böylece mahalle sakinlerimizin bir domatesi dahi boşa gitmemiş oluyor." diye konuştu.
Ayaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:22 Kaynak: AA
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