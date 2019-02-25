Son Dakika Haberleri: Ayaş'ta Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Ayaş'ta Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Ankara'nın Ayaş ilçesinde suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Ayaş'ta Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Ankara'nın Ayaş ilçesinde suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında tarlalardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan O.B. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan O.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının adresinde yapılan aramada çalıntı bazı malzemeler bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:53 Kaynak: AA

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