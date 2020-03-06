Ayaş'ta İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Ayaş'ta İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

14 dakika önce

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Ayaş'ta İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Ayaş Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programı, merkez Ulu Camisi'nde cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, "Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi devletimizin, bayrağımızın ve ezanımızın yanında olacağız. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun, şehit olan askerlerimizin ailelerine büyük sabırlar diliyorum." dedi.

Ankara, İdlib, Ayaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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