Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı
34 dakika önce
Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralıANKARA (İHA)- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ayaş Karayolu üzerinde, işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı olayda 2'si ağır, 14 işçi yaralandı.
Ayaş
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:01 Kaynak: İHA
'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı
ANKARA (İHA)- Ankara
'nın Etimesgut
ilçesinde Ayaş Karayolu üzerinde, işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı olayda 2'si ağır, 14 işçi yaralandı.
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi! El yapımı bıçakları 350 liradan başlayan fiyatlarla satıyor
Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde!
Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı
Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı