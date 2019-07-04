Son Dakika Haberleri: Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı
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Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı

34 dakika önce

Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralıANKARA (İHA)- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ayaş Karayolu üzerinde, işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı olayda 2'si ağır, 14 işçi yaralandı.

Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı
ANKARA (İHA)- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ayaş Karayolu üzerinde, işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı olayda 2'si ağır, 14 işçi yaralandı.
Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:01 Kaynak: İHA
Etimesgut, İşçi, Ayaş, 3. Sayfa
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