Ayaş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında belediye bünyesinde kurdukları vefa gruplarının durmaksınız çalıştığını belirtti.

Ekiplerin TOKİ Bloklarında açılan yeni fırında gün boyunca devamlı yapılan ekmeklerden vatandaşların evlerine kadar servis edildiğini bildiren Demirbaş, "Çalışmalarımız bu süreci atlatana kadar aralıksız devam edecek. Belediyemizin tüm ekipleri vatandaşlarımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyor. Tek dileğimiz bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek. Anamız, babamız, komşumuz, eşimiz, dostumuz, yaşlımız, yatalak vatandaşımız velhasıl evinden çıkamayan herkesin hizmetinizdeyiz" dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş, eski beldelerden Çanılı, Oltan ve Sinanlı mahallelerinde de belediye ekiplerinin hizmetleri aksatmadan yerine getirdiklerini kaydetti.