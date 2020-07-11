Ayasofya Cami oldu Kırşehir AK Parti Teşkilatı şükür namazı kıldı - Son Dakika

Ayasofya Cami oldu Kırşehir AK Parti Teşkilatı şükür namazı kıldı

Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesinin kararı ile Cami haline dönüştürülmesi haberleri sonrasında AK Parti Kırşehir Teşkilatı şükür namazı kıldı.

Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesinin kararı ile Cami haline dönüştürülmesi haberleri sonrasında AK Parti Kırşehir Teşkilatı şükür namazı kıldı.


Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Caminde sabah namazında kılınan şükür namazına Gençlik Kolları, Merkez İlçe ve il teşkilatı katıldı. Ayasofya'nın camiye dönüşmesi ile şükür namazı kılan AK Parti Teşkilatından yapılan açıklamada; "Bizans halkı, korku ve merakla Ayasofya'da akıbetlerini beklemekteydi. Fatih, kendisini karşılayan halka, hayatları ve hürriyetleri konusunda teminat vererek, Ayasofya'ya girdi. İstanbul'un Fatihi, fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya'nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere diker, kubbeye doğru bir ok fırlatır, ilk ezanı da kendisi okur. Böylece Fatih, fethini de tescillemiş olur" denildi. 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya'nın, 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek özüne dönmesinin yolunu açması sonrası namaz kılmaya başlanacağının sevincini şükür namazı kılarak yaşadıklarını belirten AK Parti Teşkilatından yapılan açıklama şöyle; "İçine ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdad mirasına inşallah artık sadece abdest alarak gireceğiz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da, yerli ve yabancı, müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Cami gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Hakkını kullanmaktan çekinmeyen, tam bağımsız ve büyük Türkiye yolunda cumhurbaşkanımızla birlikte yürümekten dolayı Ayasofya'nın da Rabbi olan Allah'a binlerce kez şükrediyoruz." - KIRŞEHİR

Danıştay, AK Parti, Kırşehir, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya Cami oldu Kırşehir AK Parti Teşkilatı şükür namazı kıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 19:14 Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli 19:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız
19:10
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 19:42:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya Cami oldu Kırşehir AK Parti Teşkilatı şükür namazı kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]