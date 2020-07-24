Ayasofya Camii 24 saat açık olacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması yönünde İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'ya talimat verdi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın talimatını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
- İstanbul