Ayasofya Camii akşam namazında doldu taştı - Son Dakika

Ayasofya Camii akşam namazında doldu taştı

86 yıl sonra kılınan ilk Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii akşam namazında da doldu taştı.

Ayasofya Camii akşam namazında doldu taştı, System.String[]

86 yıl sonra kılınan ilk Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii akşam namazında da doldu taştı. İstanbul Manzarasıyla birleşen Ayasofya Camii'nin, akşam ezanı sırasındaki drone görüntüleri mest etti.

Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami'nin ibadete açılmasıyla binlerce Müslüman cami önünü doldurdu. Cuma namazının ardından İkindi ve Akşam namazında da binlerce Müslüman Ayasofya Camii'nde vakit namazlarını kıldı. İstanbul manzarasıyla birleşen Ayasofya Camii'nin drone görüntüsü ise mest etti. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 09:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya Camii akşam namazında doldu taştı - Son Dakika

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