Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.
Edinilen bilgilere göre geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlığını yürüten Boynukalın, görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi Diyanet İşleri Başkanlığı'nca olumlu karşılandı. Boynukalın'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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