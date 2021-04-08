Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlığını yürüten Boynukalın, görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi Diyanet İşleri Başkanlığı 'nca olumlu karşılandı. Boynukalın'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

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