Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü - Son Dakika

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Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ayasofya İmamı Boynukalın görevinden ayrıldı

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Edinilen bilgilere göre geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlığını yürüten Boynukalın, görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi Diyanet İşleri Başkanlığı 'nca olumlu karşılandı. Boynukalın'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi.

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Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

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