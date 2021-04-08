AYASOFYA CAMİİ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN GÖREVİNDEN AYRILDI - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre geçici görevlendirme ile Ayasofya Camii'nde imamlık yapan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, salı günü

Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim

Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin