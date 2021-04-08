Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

AYRILMA TALEBİNDE BULUNDU

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

"KADINI ERKEĞE DÜŞMAN EDİYORSUNUZ"

Öte yandan Boynukalın, geçtiğimiz haftalarda yine sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Boynukalın, "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)" demişti.

"7 DÜVELE KARŞI İSTİKLAL MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Boynukalın, son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabından piyasalardaki hareketliliğe ilişkin bir paylaşımda bulunan Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" ifadelerine yer vermişti.





PAYLAŞIMLARI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Boynukalın, yaptığı paylaşımlarla pek çok kesimden tepki almıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli ol. Ayasofya İmamı da Merkez Bankası Başkanlığına göz kırptı. Sayın Başkan siz siz olun o koltuğa alışmayın" ifadelerine yer verirken, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek ise, "Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin dikkat etmesi gerek" sözlerine yer vermişti.