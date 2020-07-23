Ayasofya Camii'nde akşam namazı kılındı ses sistemi denendi - Son Dakika
Ayasofya Camii'nde akşam namazı kılındı ses sistemi denendi
AYASOFYA Camii yarın kılınacak ilk cuma namazıyla ibadete açılacak.
AYASOFYA Camii yarın kılınacak ilk cuma namazıyla ibadete açılacak. Düzenlenecek program öncesi çok sayıda kişi Ayasofya Camii önünde cemaatle akşam namazı kıldı. Akşam namazı sırasında Ayasofya Camii'ndeki ses sistemi de kontrol edildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
24.07.2020 03:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya Camii'nde akşam namazı kılındı ses sistemi denendi - Son Dakika