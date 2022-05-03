AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAMDA ZİYARETÇİ REKORU - Son Dakika
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AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAMDA ZİYARETÇİ REKORU

03.05.2022 12:23

RAMAZAN Bayramı'nın birinci günü Ayasofya Camii'ni 104 bin 325 kişi ziyaret etti.

RAMAZAN Bayramı'nın birinci günü Ayasofya Camii'ni 104 bin 325 kişi ziyaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada caminin ziyarete açıldığından bu yana en yoğun gününü yaşadığını belirterek, " Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104.325 oldu." ifadelerini kullandı.

AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAMDA ZİYARETÇİ REKORU
AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAMDA ZİYARETÇİ REKORU

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAMDA ZİYARETÇİ REKORU - Son Dakika


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