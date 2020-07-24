Ayasofya Camii'nde cuma namazı için çeşitli illerden geldiler - Son Dakika

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Ayasofya'ya akın etti. Kılınacak ilk namaz için şehir dışından da çok sayıda vatandaş İstanbul'a geldi. Vatandaşlar ilk namaz için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

"BUGÜN AYASOFYA'YA 30 LİRA İLE DEĞİL ABDESTLE GİREBİLİYORUZ"