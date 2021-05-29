Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı - Son Dakika

Yapımı 4 yılda tamamlanan Taksim Camii, dün kılınan cuma namazının ardından ibadete açıldı. Tarihi törende camiye sığmayan kalabalık namaz kılmaz için Taksim Meydanı'nı doldurdu. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet programına katıldı.

"İYİYİM DEDECİM, SEN NASILSIN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye giriş anlarında ise ilginç bir görüntü dikkat çekti. Camiye girişi esnasında Erdoğan'ı gören torunları koşarak dedelerinin yanına geldi. Sıcak görüntülerin yaşandığı anlarda kendisine sarılan torunlarına sarılan Erdoğan, "İyiyim dedecim, sen nasılsın?" cevabını aldı.



