AYASOFYA CAMİİ'NDE İLK BAYRAM NAMAZI (1) - Son Dakika

AYASOFYA CAMİİ'NDE İLK BAYRAM NAMAZI (1)

AYASOFYA CAMİİ'NDE İLK BAYRAM NAMAZI (1) Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

AYASOFYA CAMİİ'NDE İLK BAYRAM NAMAZI (1)



Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Kurban Bayramı namazı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı camiye geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında ise Vali Yerlikaya, TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Karaismailoğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü. Cami önünde ise büyük bir kalabalık bayram namazı kıldı. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:48

Kaynak: DHA

Son Dakika

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı

Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor

Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor

Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü

Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor

Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi

Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi

İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu

Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider