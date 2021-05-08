AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle - Son Dakika

AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
Semra DEMİR-Buğra BENLİOĞLU-Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) Ayasofya Camii'nde "La ilahe illallah" yazılı mahyalar Kadir Gecesi'nde iftar saatinde yakıldı.
87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde İstanbul Valiliğinin girişimiyle hazırlanan "La ilahe illallah" yazılı mahyalar asıldı. Mahyalar, Kadir Gecesi iftar vaktinde yakıldı. O anlar drone ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
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