 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti - Son Dakika

Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti

Ayasofya Camii'nde gördüğü kediyi ''Sen buralara nerden geldin. Seni Yaradana kurban olayım'' sözleriyle yürek ısıtan vatandaş bulundu. İsminin Ahmet olduğu öğrenilen vatandaş milyonlarca izlenmeye ulaşan videosu için tebessüm ederek ''Beni maskara ettiler'' yorumunda bulundu.

20.11.2023 11:14  - Güncelleme: 11:21

Ayasofya Camii'nde "Sen buralara nerden geldin. Seni Yaradana kurban olayım" sözleriyle tüm Türkiye'nin sempatisini kazanan Ahmet Dede bulundu. Ahmet Dede, paylaşım rekoru kıran videosu için "Beni maskara ettiler" sözleriyle tebessüm ettirdi.

KAYSERİ'DE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayasofya Camii'nde gördüğü kediye şefkat gösteren ve ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün dahi dikkatini çeken Ahmet Dede'nin Kayseri Yeşil Hisarlı'da yaşadığı ortaya çıktı.

"BU SENE BENİ MASKARA ETTİLER"

Kendisiyle sohbet eden kişiye, "Bu sene beni maskara ettiler, Ayasofya'da kedi sevdim diye videomu aldılar." diyen Ahmet Dede'nin sözlerine şaşıran kişi "O sen misin?" diye sorarak şaşkınlığını dile getirdi.

Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi de gülümsetti
Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi de gülümsetti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kayseri, Türkiye, kedi, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hayvanlar Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Rezillik diz boyu! TikTok'ta yarı çıplak yayın açıp dakikalar içinde dünyaları kazandı
12:43 Faiz oranları artınca TL mevduatları 6,5 ayın zirvesine çıktı
12:04 Bakan Yerlikaya: Sağanak ve fırtınada 9 kişi yaşamını yitirdi
12:02 İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı
12:00 Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı
11:50 Dominik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti
11:42 Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor
11:24 Dolar haftaya yükselişle başladı! Kur 29 liraya koşuyor
11:14 Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü
11:14 Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 13:11:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement