AYASOFYA CAMİİ'NDE MAHFİL KORKULUĞUNA AYAĞI SIKIŞAN ÇOCUK KURTARILDI - Son Dakika

Ersan SAN/ Ayasofya Camii'ni akrabaları ile gezen 6 yaşındaki Zeynep Akalan'ın dizi mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

6 yaşındaki Zeynep Akalan bugün akrabaları ile Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Küçük çocuğun sol diz kapağı, mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı. Durum, cami yetkililerine haber verildi. Cami görevlileri, çocuğun dizine deterjan dökerek, sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Bu durum başarıyla sonuçlanmayınca itfaiyeye haber verildi. Ayasofya Camii'ne gelen itfaiye ekipleri, küçük Zeynep kurtardı. Akrabalarına teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------Çocuğun ayağının sıkışmasından görüntü-Kalabalıktan görüntü-Genel ve detay görüntüler