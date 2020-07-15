Ayasofya Camii'nde o tabelalar kaldırıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.

Ayasofya Camii 'nde o tabelalar kaldırıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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