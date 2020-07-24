Ayasofya Camii'nde son durum havadan fotoğraflandı - Son Dakika
Ayasofya Camii'nde son durum havadan fotoğraflandı
AYASOFYA Camii cuma namazıyla birlikte ibadete açılıyor.
AYASOFYA Camii cuma namazıyla birlikte ibadete açılıyor. Namaza saatler kala cami önünde toplanan cemaat artarken, Ayasofya içinde hatmi i şerif okunuyor. Ayasofya Camii ve camii etrafında toplananlar havadan görüntülendi.
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24.07.2020 17:31:04. #1.13#
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