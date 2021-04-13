(AYASOFYA CAMİİ'NDEN İLK İFTAR İÇİN EZAN OKUNDU - Son Dakika

Serdar ALTINTEPE- Harun UYANIK- Mertcan ÖZTÜRK -Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL DHA- Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu. Minareden okunan ezan DHA ekipleri tarafından görüntülendi.

11 ayın Sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Her yıl yoğunluğun yaşandığı camilerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan'ın ilk günü az sayıda kişi vardı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu.