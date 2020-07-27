AYASOFYA CAMİİ'NE AİT BÜTÜN ESERLER BİR ARAYA GETİRİLECEK - Son Dakika

AYASOFYA CAMİİ'NE AİT BÜTÜN ESERLER BİR ARAYA GETİRİLECEK

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasının müzeye dönüştürülmesi konusunda, "Ayasofya'ya ait bütün eserler bir araya getirilecek.

AYASOFYA CAMİİ'NE AİT BÜTÜN ESERLER BİR ARAYA GETİRİLECEK, System.String[]

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasının müzeye dönüştürülmesi konusunda, "Ayasofya'ya ait bütün eserler bir araya getirilecek. Ayasofya müzeye çevrildikten sonra cami olarak hizmet görürken var olan eserlerin bir kısmı Ayasofya'nın depolarında muhafaza edilmiş. Bunların bakımı, onarımı, restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından büyük bir titizlikle sürdürülüyor" dedi.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tarihi İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülmek üzere boşaltılıyor.Müze çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı'mız tarafından tarihi tapu kadastro binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiş durumda. Bulunduğu alan, mevki, tarih değeri itibariyle son derece önemli bir yapı. Zaten bitişinde Bakanlığımızın dünyada ünlü Türk İslam Eserleri Müzesi bulunuyor. Bu bina bu alanda müze olarak hizmet verecek. Bu binada öncelikli olarak Ayasofya'da yer alan eserler sergilenecek. Hem Ayasofya 1934'te müzeye çevrildikten sonra burada farklı yerlerden çok sayıda eser toplanmış. Eserler bundan sonra bu müzede sergilenecek. İnce bir çalışma yapılacak, çok özgün bir müze olarak tapu kadastro binası hizmetine devam edecek. Buranın büyüklüğünü dikkate aldığımızda Ayasofya'daki eserlerin dışında farklı eserlerde sergilenecek. İstanbul'un kalbinde tarihi yarımadanın merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında çok özel ve güzel bir müze hizmete sunulacak" şeklinde konuştu.

"AYASOFYA'YA AİT BÜTÜN ESERLER BİR ARAYA GETİRİLECEK"Müzede sergilenecek eserler konusunda ise Coşkun Yılmaz, "Ayasofya'ya ait bütün eserler bir araya getirilecek. Ayasofya müzeye çevrildikten sonra cami olarak hizmet görürken var olan eserlerin bir kısmı Ayasofya'nın depolarında muhafaza edilmiş. Bunların bakımı, onarımı, restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bazı eserler de Türk İslam Eserleri Müzesi gibi, Sultanahmet Camii gibi farklı kurumlara emanet olarak gönderilmiş. Bunların envanter kayıtları elimizde var. Şimdi büyük bir titizlikle Bakanlığımız bu eserleri bir araya getiriyor. Bunlar uzmanlar tarafından değerlendirilecek, incelenecek. Ayasofya Camii'nde değerlendirilmesi uygun görülenler Ayasofya Camii'nde bırakılacak. Diğer eserlerde Cumhurbaşkanımız tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen tarihi tapu kadastro binasında sergilenecek. Bu bina Bakanlığımız tarafından özel bir proje olarak ele alınacak. İstanbul'a yaraşır şekilde projelendirilerek, gerekli düzenlemeler yapılarak önemli bir müze olarak hizmete açılacak" diye konuştu.

"YAKIN ZAMANDA TAKVİM DE ORTAYA ÇIKACAK"

Yılmaz, müze projesinin takvimi konusunda ise, "Bina tahsis edildikten sonra hızlı bir şekilde Bakanlığımızın da takibiyle tahliye ediyorlar. Bu hazırlıklar yürütülürken Bakanlığımız tarafından da mevcut bilgiler ışığında burada nasıl bir sergileme yapılacak, binanın bakımı onarımı, müzeye dönüşmesinin nasıl olacağına dair çalışmalar başlamış durumda. Yakın zamanda takvim de ortaya çıkacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ama şunu söyleyebilirim; hakikaten Bakanlığımızın çok önem verdiği bir proje ve burada İstanbul'a Türkiye'ye yaraşır çok özel bir müze hizmetinin verileceğini şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:04

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYASOFYA CAMİİ'NE AİT BÜTÜN ESERLER BİR ARAYA GETİRİLECEK - Son Dakika
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