AYASOFYA CAMİİ'NE YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi devam ediyor. Camide namaz kılmak isteyenler öğlen namazı saatinde yoğunluk oluşturdu. Camiye gelenler öğle namazını burada kıldıktan sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İlginin yoğun olduğu Ayasofya Camii'nde Fatih Belediyesi ekipleri de dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ardından cami içine gül suyu da püskürtülüyor. Dezenfektan çalışmaları sırasında caminin içi tamamen boşaltılıyor. Namaz kılmak için gelenler cami önünde bekliyor. Gelen kalabalıklar polis kontrolünden geçtikten sonra içeriye alınıyor. Cami içinde ve dışında çok sayıda vatandaş gün boyu bekliyor.

- İstanbul