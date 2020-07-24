Ayasofya Camii'ne cuma namazıyla ibadete açılmasının ardından vatandaşların akını sürüyor. İkindi namazını Ayasofya Camii'nde kılan vatandaşlar camide gezerek cep telefonlarıyla da bol bol görüntü aldı.
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25.07.2020 02:37:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYASOFYA CAMİİ'NE ZİYARETÇİ AKINI SÜRÜYOR - Son Dakika