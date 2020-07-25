AYASOFYA CAMİİ'NE ZİYARETÇİ AKINI SÜRÜYOR - Son Dakika

Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul DHA

İbadete açılan Ayasofya Camii'nde bugün öğle namazının ardından yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

Polis, yoğunluk nedeni ile sınırlı sayıda ziyaretçiyi içeriye alırken, dışarıda yüzlerce kişi içeriye girmek için sıra bekledi. İbadete açılan Ayasofya Camii, ikinci günü sabah saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. İçeriye giremeyen yüzlerce kişinin öğle namazını dışarıda kıldı. Öğle namazının ardından ziyaretçi sayısının arttığı görüldü.

Yoğunluk nedeni ile ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alındı. Yüzlerce ziyaretçi içeriye girebilmek için dışarıda kuyruk oluşturdu. Polis, içeriye girenleri maske takmaları yönünde uyarıda bulundu.