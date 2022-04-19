AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME - Son Dakika
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AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME

19.04.2022 15:34

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün kapının önüne bariyer konularak önlem alındığı görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Ayasofya Camii İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.

AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME
AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME
AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME
AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME
AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME
AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME
AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME
AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME
AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYASOFYA CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDAKİ TAHRİBATA İNCELEME - Son Dakika
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