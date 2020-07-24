Ayasofya Camii'nin önünde vatandaşlar bayram coşkusu yaşıyor - Son Dakika

Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazıyla ibadete açılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş alanda bayram coşkusu yaşıyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla cami içerisindeki ara bölmelerde yaklaşık bin kişi namaz kılacak. İlk namazı kılmak için seccadeleriyle birlikte gelen on binlerce vatandaş Ayasofya önüne beklemeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş alanda bayram coşkusu yaşıyor.

"Büyük sevinç içerisindeyim"

15 Temmuz gazisi Sebahattin Ünal, "Bugünü gözyaşları ile tarif etsem azdır. Çok büyük sevinç içerisindeyim. 15 Temmuz'da dört tane mermi yedim. Ama Ayasofya'nın müze olması kadar beni rahatsız etmedi. Şu an cami olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bugün cuma, Müslümanların bayramı, Ayasofya'nın cami olması ise ikinci bayramı" dedi.

"Türkiye eski Türkiye değil"

Türk milletine zaferin nasip olduğunu söyleyen Mustafa Tekin, "Allah bu millete zafer nasip etti. Burası camiydi müze oldu. Şimdi tekrar cami oldu çok şükür. Yunanistan oradan kuduruyor. Türkiye, eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL