AYASOFYA CAMİİ ÖĞLE NAMAZINDA DOLDU TAŞTI - Son Dakika

Yüzlerce kişi namazını dışarıda kıldı

Yüksel KOÇ - Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul DHA

Ayasofya Camii öğle namazında doldu. Camiye sığmayanlar caminin dışında namazını kıldı.

Ayasofya Camii dün Cuma namazıyla ibadete açıldı. Camiye namaz kılmak isteyenlerin akını sürüyor. Bugün öğle namazında da cami doldu, taştı. İçeriye girip namaz kılamayanlar için caminin dışına halılar serildi. Yüzlerce kişi bu halıların üzerinde öğle namazını kıldı.

Kadınlar da içeride ve dışarıda kendilerine ayrılan yerlerde namaz kıldı.