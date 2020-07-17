Ayasofya Camii önünde bulunan bilet satış gişesinin yazıları söküldü - Son Dakika

Ayasofya Camii önünde bulunan bilet satış gişesinin yazıları söküldü

Danıştay kararının ardından müze işlevine son verilerek ibadete açılan Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.

Danıştay kararının ardından müze işlevine son verilerek ibadete açılan Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 24 Temmuz tarihinde ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cami girişinde asılı olan tabelalar kaldırılırken, bugün ise Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya Camii önünde bulunan bilet satış gişesinin yazıları söküldü - Son Dakika

Son Dakika

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