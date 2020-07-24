Ayasofya Camii yatsı namazında da doldu taştı - Son Dakika

Ayasofya Camii yatsı namazında da doldu taştı

İSTANBUL - 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii, yatsı namazında da doldu taştı.

Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı. Ayasofya Camii Cuma Namazının ardından ikindi ve akşam namazlarında olduğu gibi Yatsı Namazında da doldu taştı. Namazlarını eda eden vatandaşlar bol bol dua etti.