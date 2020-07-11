Ayasofya Camisi "çekim merkezi" oldu - Son Dakika

Ayasofya Camisi "çekim merkezi" oldu

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na akın etti.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na akın etti.

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Vatandaşlar, ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağı Ayasofya Camisi önünde fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarında "hayırlı olsun" temennisi ve dualarla paylaşıyor.

Danıştay'ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından vatandaşlar, Ayasofya Camisi önüne gelmeyi sürdürüyor.

Hafta sonu yoğunluğu yaşanan meydanda polis, güvenlik gerekçesiyle kapattığı cami çevresindeki barikatlı alanı öğle namazının ardından genişletti.

Cami önünde önlemler dolayısıyla ibadet edemeyen vatandaşlar, meydanda çim üzerinde cemaat oluşturarak ikindi namazı kıldı. Bazı vatandaşlar da Ayasofya'nın ibadete açılması sebebiyle şükür namazı kıldı.

Bir grup ikindi ezanının okunduğu sıralarda meydanda tekbir getirirken, bazı vatandaşların, "Allah senden razı olsun reisim" diye seslendiği görüldü.

Meydana akın eden yüzlerce vatandaş, Ayasofya Camisi'ni arkalarına alarak fotoğraf çektirdi. Danıştay kararının ardından sosyal medyada en çok fotoğrafı paylaşılan eserler arasında yer alan ve konuya büyük ilgi gösteren vatandaşlar tarafından çekim merkezine dönüşen Ayasofya Camisi'nin önünde kimi vatandaşlar aileleriyle veya akrabalarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Birçok vatandaş cep telefonlarıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından 'hayırlı olsun" temennisi ve dualarla paylaştı.

Bursa'dan ailesiyle Ayasofya Meydanı'na gelen Murat Akın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacak olması kararını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

24 Temmuz'daki ilk namazda cemaat arasında yer almayı arzuladığını anlatan Akın, Ayasofya Camisi önünde ailesiyle çektirdiği hatıra fotoğrafının diğer aile fotoğraflarından farklı olduğunu ve tarihi manasının bulunduğunu dile getirdi.

Mehmet Özdemir de senelerdir Ayasofya'nın ibadete açılması kararını beklediklerini, kararın açıklanmasının ardından gözlerinin dolduğunu kaydetti.

Özdemir, sosyal medya hesaplarında bugüne kadar "Ayasofya Müzesi" olarak paylaşılan Ayasofya'nın artık "Ayasofya Camisi" olarak paylaşılacak olmasının gururunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Ayasofya Meydanı, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu - Son Dakika
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