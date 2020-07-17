Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin girişindeki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları kaldırıldı.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin girişindeki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları kaldırıldı.

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Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nde, 24 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor.

Caminin girişinde müzeye ilişkin tabelaların kaldırılmasının ardından, girişteki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları da çıkarıldı.

Cuma namazı öncesinde Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cuma namazı için gelenler Sultanahmet Camisi'ne yönlendirildi

Türk Bayraklarıyla Cuma namazını kılmak için alana gelen bazı vatandaşlar tekbir getirdi. Güvenlik güçleri, Ayasofya ibadete açılmadığı için cuma namazını kılmak isteyenleri Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

Ayasofya'yı görmek için gelen vatandaşlardan Ahmet Yıldız, duygulu anlar yaşadığını belirterek, "Cuma namazını Sultanahmet'te kılacağım. Gelecek cumayı Ayasofya'da kılmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Kanser hastasıyım, iyi olursam Allah'ın izniyle haftaya cuma günü de geleceğim." dedi.

15 Temmuz Gazisi Sebahattin Ünal da, 15 Temmuz'da ağır bir yara aldığını ve yaklaşık 3-5 ay tedavi gördüğünü anlatarak, "O yarayı hiç kalbimde ve gönlümde hissetmedim. 60 yıldır ise kalbimde kanayan bir yara vardı, o da Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıydı. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun ve ona sonsuz dua ediyorum. Şu an bu yaramın iyileştiğini düşünüyorum. Yaklaşık 3 haftadır her cuma Ayasofya'ya geliyorum. Açılışı olacak 24 Temmuz Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. O gün Cuma Namazını Ayasofya'da eda etmenin mutluluğunu ve sevincini yaşayacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bünyamin Bölükbaşı ise Türk bayrağıyla Ayasofya'yı ziyarete geldiğini belirterek, şükür namazını kıldığını, ilk cumayı kılmak için de camiye geleceğini söyledi.

Danıştay, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:22 Kaynak: AA

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