Ayasofya Camisi'ne yoğun ilgi devam ediyor - Son Dakika

Ayasofya Camisi'ne yoğun ilgi devam ediyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

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Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Türk bayrağı ile gelen ziyaretçilerden Fatih Karabul, AA muhabirine, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, burayı tekrar ibadete açtı. Biz onun için çok dualar ediyoruz. Gece gündüz zaten buradayız. Bizler burada nöbetçileriz." dedi.

Karabul, 24 Temmuz'da cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kılmak için perşembe günü akşam saatlerinden itibaren burada bekleyeceğini dile getirdi.

Elinde büyük Türk bayrağıyla meydana geldiğini ifade eden Karabul, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde de köprüde olduğunu anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya Camisi'ne yoğun ilgi devam ediyor - Son Dakika

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