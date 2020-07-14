Ayasofya Camisi'ne yoğun ilgi devam ediyor - Son Dakika

Ayasofya önünde Türk bayrağıyla fotoğraf çekinenlerden detaylar

Ayasofya Camisi'nde öğle ezanı okunması

Ezanı telefonlarıyla kaydeden vatandaşlardan detaylar

Türk bayrağı ile gelen ziyaretçilerden Fatih Karabul ile röportaj Ayasofya Camisi'ne yoğun ilgi devam ediyor

Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Türk bayrağı ile gelen ziyaretçilerden Fatih Karabul, AA muhabirine, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, burayı tekrar ibadete açtı. Biz onun için çok dualar ediyoruz. Gece gündüz zaten buradayız. Bizler burada nöbetçileriz." dedi.

İstanbul'un sahipsiz olmadığına vurgu yapan Karabul, 24 Temmuz'da cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kılmak için perşembe günü akşam saatlerinden itibaren burada bekleyeceğini dile getirdi.

Karabul, elinde büyük Türk bayrağıyla meydana geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da da köprüdeydim. Bu bayrak yanımda kefen gibi geziyorum. Bugün de buraya geldim. Turistler, yerliler, herkes burada bayrağımızı görüyor. Ayasofya Camimizin önünde bayrağımızla fotoğraflar çektiriliyor. Herkes mutlu, huzurlu."