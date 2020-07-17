Ayasofya Camisi'nin açılış hazırlıklarına ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ayasofya Camisi'nin açılış hazırlıklarına ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği üçüncü koordinasyon toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği üçüncü koordinasyon toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi.

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Ayasofya Camisi'nde yapılan toplantıda, 24 Temmuz'da cuma namazı ile ibadete açılacak cami ve çevresindeki hazırlıklar ile Kovid-19 tedbirleri ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

Toplantının ardından Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Ayasofya Camisi'nin çevresinde incelemede bulundu.

İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya Camisi'nin açılış hazırlıklarına ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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