Ayasofya Camisi'nin açılışı için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin açılışı için hazırlıklar sürüyor.

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