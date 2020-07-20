AYASOFYA ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - İBADETE açılmasına sayılı günler kala Ayasofya Camisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Cami içine yaklaşık 500 kişi alınacak ancak cami çevresinde büyük bir yoğunluk bekleniyor. Cuma günü kılınacak ilk namazda 17 bin polis burada görev alacak. İbadete açılmasına sayılı günler kala Ayasofya Camisi çevresinde alınan güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis ekiplerine ait plastik bariyerler yerine, çelik bariyerler koyuldu. TOMA da hazır bulunuyor.