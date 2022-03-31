Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak - Son Dakika
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Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak

31.03.2022 16:42
Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imametinde kılınacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imametinde kılınacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak. 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde salgın nedeniyle iki sene sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak.

88 yıl sonra kılınacak olan ilk teravih namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah."

TERAVİH NAMAZLARI CAMİLERDE CEMAATLE KILINACAK

Türkiye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki sene cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan aylarındaki bu mahzunluk, bu Ramazan ayında yerini sevince bırakacak. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerde cemaatle kılınacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak - Son Dakika


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